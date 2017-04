Jeugd Donar speelt sterk bij thuistoernooi

Donar in actie (Foto: RTV Noord/Henk Elderman) Speelveld in sporthal Vinkhuizen (Foto: RTVNOord/Henk Elderman)

Donar is vierde geworden bij het Holland Nordic Basketball Tounament. In de strijd om de bronzen medaille bij het jeugdtoernooi werd er verloren van Artland Dragons. De Duitsers wonnen met 52-47.

Gebroken middenvoetsbeentje

Sjoerd Koopmans zat samen met Daan Maring toe te kijken bij de troostfinale. Koopmans brak op zaterdag een middenvoetsbeentje. Hij mist daardoor de play-offs met Donar om de landstitel. Maring raakte licht geblesseerd aan de enkel, maar kan waarschijnlijk wel meespelen met de selectie van coach Erik Braal. De halve finale van de play-offs begint zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Den Bosch.



Sterke verbetering

Met het tweetal had Donar meer kans gehad op de derde plaats. Vooral inside miste het team de kracht van Maring. De vierde plaats was in vergelijking met andere jaren wel een sterke verbetering.



Winnaar

Het toernooi werd gewonnen door BCM Orli Prostejov uit Tsjechie. Zij versloegen in de finale Tornado Basketball Academy uit Litouwen met 77-62.



22e editie

Het toernooi voor teams onder de 20 jaar werd voor de tweeëntwintigste keer gehouden in Sporthal Vinkhuizen. Er deden acht ploegen mee uit zes Europese landen. Limburg United uit België trok zich op het laatste moment terug. Het team werd vervangen door een Groninger selectie. Ze wonnen hun eerste wedstrijd van het toernooi, maar eindigden als achtste en laatste.

