Raad Ten Boer heeft geen vertrouwen meer in Nationaal Coördinator

De voltallige gemeenteraad van Ten Boer zegt het vertrouwen op in het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Woensdag wordt een raadsbrede motie ingediend met daarin de oproep voor een nieuw 'onafhankelijk instituut met eigen wettelijke bevoegdheden'.'We willen het niet op de persoon Hans Alders spelen', zegt Rene Staijen van Algemeen Belang Ten Boer. 'Maar wat opvalt is dat de NCG in ruim twee jaar vrijwel niets heeft bereikt. Het vertrouwen is zelfs verder afgenomen.'Volgens Staijen is Alders' grootste handicap dat hij geen bevoegdheden heeft. 'Het vertrouwen in het hele gebeuren is weg. We worden iedere keer blij gemaakt met een dooie mus.'De gemeenteraad van Ten Boer wil dat een nieuwe instantie 'komt tot een ruimhartige schadeafhandeling die niet gericht is op procedurele precisie, maar op de menselijke maat voor alle gedupeerden'.De instantie moet, in tegenstelling tot Alders, voldoende bevoegdheden en middelen tot haar beschikking hebben.