Expeditie Grunnen zwaait kanoër op weg naar Noordkaap uit

'De natuur is zo mooi daar, ik heb het verlangen voor deze tocht al heel lang gehad.'Wieger Thomassen vertrok vanochtend met zijn kano (!) op weg naar de Noordkaap.

Da's het meest noordelijke puntje van Europa. En wij zwaaiden 'm uit.Fennie ter Borg werd bovendien tachtig dus een verjaardagstaartje mocht niet ontbreken. In Noordbroek werd Cees van Wieringen ondertussen kampioen 'Aaiervangen'.- Jennifer de Vries vindt ei uit 'Eitje Eitje' en wint een Bluetooth Speaker- Rob levert taart af bij Ina Buurke- We vieren de verjaardag van Fennie ter Borg en zij vertelt over het huwelijk met haar man Geert. Al 56 jaar zijn ze samen, "en nog steeds verliefd", volgens Fennie.