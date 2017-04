Hummel krijgt de slag niet te pakken

Romano Hummel (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Romano Hummel heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van de EK grasbaanracen. De coureur uit Hoogkerk stelde zeer teleur bij de races in Balkbrug. Hij behaalde in vier heats slechts drie punten.

Niet eens C-finale

Hummel plaatste zich vorig seizoen nog met gemak voor de eindstrijd. Hij haalde Paasmaandag nog niet eens de C-finale. Volgens vader Gerke Hummel kon zijn zoon de slag niet te pakken krijgen mede door de slechte conditie van de baan in Balkbrug. 'En het zat bij hem ook tussen de oortjes' aldus Hummel senior.



Oppermachtig

Jannick de Jong uit Gorredijk was oppermachtig. Hij won alle vier zijn series en was in de dagfinale ook de snelste. De wedstrijd bij de internationale zijspannen werd gewonnen door William Matthijssen en bakkeniste Sandra Mollema. Het Groningse duo liet geen enkele andere combinatie in de buurt komen.



Zesde

Wilfred Detz uit Musselkanaal eindigde op de zesde plaats. Arnold Bruins uit Onstwedde had een slechte dag. Hij viel in drie heats twee keer uit met pech.

Door: RTV Noord Correctie melden