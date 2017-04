FC Groningen hengelde naar Huntelaar en Janssen

Vincent Janssen scoort namens Tottenham Hotspur. (Foto: EPA/Sean Dempsey)

Mimoun Mahi en Bryan Linssen tonen zich een spitsenduo in vorm. Maar de FC had een andere partner voor Linssen in gedachten: Vincent Janssen of Klaas-Jan Huntelaar.





Engelse miljoenen

Fulham toonde bij het sluiten van de winterse transfermarkt interesse in Mahi. Er lag zelfs een bod van 3,3 miljoen euro op tafel.



FC Groningen dacht serieus na over de Engelse miljoenen, maar wilde alleen verkopen als er een waardige vervanger gehaald kon worden. Daar kwamen Janssen en Huntelaar in beeld.



Geen Janssen en Huntelaar

Bij het mislopen van de pogingen om Janssen of Huntelaar te huren voor een half jaar, besloten Nijland en consorten 'nee' te zeggen tegen het bod van Fulham.



Lees ook:

- FC Groningen praat met Mahi over verbeterd contract

- Hans Hateboer praat in Italië, Engeland flirt met Mahi In januari informeerde de FC naar de diensten van Janssen (Tottenham Hotspur) en Huntelaar (Schalke'04). 'Onder het mom: nooit geschoten, is altijd mis', zegt algemeen directeur Hans Nijland.Fulham toonde bij het sluiten van de winterse transfermarkt interesse in Mahi. Er lag zelfs een bod van 3,3 miljoen euro op tafel.FC Groningen dacht serieus na over de Engelse miljoenen, maar wilde alleen verkopen als er een waardige vervanger gehaald kon worden. Daar kwamen Janssen en Huntelaar in beeld.Bij het mislopen van de pogingen om Janssen of Huntelaar te huren voor een half jaar, besloten Nijland en consorten 'nee' te zeggen tegen het bod van Fulham.

Door: RTV Noord Correctie melden