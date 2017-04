April doet wat 'ie wil: nachtvorst, winterse buien en ijzige bloesem

(Foto: Dennis Venema) (Foto: Jannes Wiersema)

Tweede Paasdag was kouder dan kerst. Het meetstation in Lauwersoog noteerde maandag landelijk de laagste waarde: 8,9 graden.

Op sommige plekken viel hagel en zelfs natte sneeuw. Fotograaf en weeramateur Jannes Wiersema legde het winterse tafareel vast in Roodeschool. Fotograaf Dennis Venema zat in een flinke hagelbui in Hoogezand.



Vorst

In de nacht van maandag op dinsdag gaat het op neushoogte lokaal vriezen. Aan de grond vriest het op grotere schaal en dit is alarmerend voor fruittelers.



Bloesem

Zij gebruiken een speciaal alarm. Als dit vorstalarm afgaat, sproeien de telers hun bloesen. Deze worden vervolgens beschermd door het laagje ijs dat ontstaat.

