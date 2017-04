'Korte, felle brand' in woning Nieuwe Ebbingestraat

(Foto: 112 Groningen/Martin Nuver) (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

In een woning aan de Nieuwe Ebbingestraat vlakbij het Noorderplantsoen in Groningen woedde maandagavond rond middernacht brand.

De brandweer deed 'een snelle binnenaanval' en had het vuur daarmee snel onder controle.



Niemand meer binnen

De brand werd meteen ongeschaald naar middelbrand, omdat er nog een persoon in de woning zou zijn. Bij aankomst bleek er niemand meer aanwezig in het pand.



Omstanders spreken van 'een korte, felle brand aan de achterzijde van een studentenpand'. Volgens hen zou één iemand naar het ziekenhuis zijn gebracht en twee personen zouden ter plekke zijn gecontroleerd.

Door: RTV Noord Correctie melden