Groningen in maart hardste stijger in woningverkoop

In onze provincie steeg het aantal woningen dat een nieuwe eigenaar kreeg afgelopen maand het hardst.

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Die instantie registreert de woningen die van eigenaar zijn gewisseld op het moment dat de papieren bij de notaris zijn getekend en de sleuteloverdracht dus heeft plaatsgevonden.Zowel in vergelijking met een jaar geleden als met een maand geleden zijn er in alle provincies meer huizen van eigenaar gewisseld. In Groningen is de stijging in maart ten opzichte van een maand eerder is zelfs de grootste van alle provincies: 28,7%.Het gaat om 668 woningen, tegenover 519 in februari van dit jaar. De meeste nieuwe eigenaren kochten een vrijstaande woning (220 ), gevolgd door een appartement (160), een tussenwoning (122), een 2-onder-1-kapwoning (106) en een hoekwoning (52).