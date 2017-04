Op het juiste moment pieken?

Lycurgus was door veel volleybalkenners afgeschreven als kampioenskandidaat. Niemand gaf nog een stuiver voor de kansen op Europees voetbal voor FC Groningen. Maar na het paasweekend ziet de Groninger sportwereld er heel anders uit. Een kwestie van pieken op het juiste moment. Toch, Beter Weters?

Maandagochtend 27 maart, Lycurgus heeft net de competitie afgesloten met een blamerende 3-1 nederlaag tegen SSS en eindigt teleurstellend als derde, dus de messen zijn geslepen voor de wekelijkse sportdiscussie. Mijn conclusie is dan bikkelhard: De kans op titelprolongatie voor Lycurgus is "nihil". En Arjan Taaij geeft me na afloop lachend een hand.Maar tot mijn verbazing speelde Lycurgus het afgelopen weekend de sterren van de hemel tegen de grote angstgegner, Dynamo, waardoor zelfs de meest kritische supporters de mond werd gesnoerd. Incident? We gaan het zaterdag zien. Toch begin ik bijna te denken dat Taaij die maandagochtend al wist dat dit zou gaan gebeuren.De 3-0 overwinning van Lycurgus op Dynamo had ik wel verwacht. Dat zat er wel aan te komen. De 5-1 zege van de FC op PEC was verrassend. De FC speelde goed, PEC heel zwak. Na de wanprestatie tegen ADO moest het trouwe publiek iets geboden worden. Het lijkt me een incident. Volgende week wordt er in Deventer met 5-1 verloren van Go Ahead.Lycurgus daarentegen pakt gewoon weer de titel. De zaalsporten zijn de FC voorbij gestreefd. Een mooie uitdaging voor de voetballers om dat tij te keren. Volgend seizoen eindigt FC Groningen bij de eerste vier in de Eredivisie.Nou, dit is wel een heel opportunistische stelling. Zeker in het voetbal is er geen plaats voor een piekmomentenaanpak. In alle competities moet er wekelijks optimaal worden gepresteerd. Zeker in de eredivisie. Ten eerste omdat de supporters nederlagen maar moeilijk kunnen verkroppen en clubs hun klandizie zien slinken als er geen punten worden gepakt. Zie FC Groningen dit seizoen. Ten tweede: de clubs kunnen zich ook geen 'rustige' wedstrijden niet veroorloven, want hoe hoger de klassering in de eindstand, des te meer (zeer welkome) tv-gelden. En punt 3: Pieken zit simpelweg niet in de cultuur van het voetbal. Het is een sport van ups en downs.Bij een sport als volleybal ligt dat anders. Daar worden de prijzen verdeeld via play-offs aan het eind van het seizoen. Alleen voor het thuisvoordeel hoef je niet wekelijks alles uit de kast te halen. Is de eerste plaats in de reguliere competitie uit zicht, geen ramp. Even gas terug nemen en weer vlammen in de ultieme titeljacht. Maar in het geval Lycurgus is het te vroeg om dat (op basis van 1 wedstrijd) te kunnen zeggen. Eerst zaterdag maar even afwachten.Wat een bullshit. Natuurlijk zijn de knappe overwinningen van de FC en Lycurgus niet te danken aan 'pieken op het juiste moment'. Je kan als team je beste wedstrijd ooit spelen én verliezen. Of andersom, zeker in het voetbal, slecht spelen en toch winnen. Heeft alles te maken met de context. Binnen teamsport heb je namelijk ook te maken met een tegenstander. En als die beter speelt/is, verlies je. Taaij en Faber hebben het echt niet zo gepland om eerst een serie wedstrijden bagger te spelen om dan juist tegen Dynamo en PEC 'te 'pieken'.Als coach, als sporter en als team wil je alle wedstrijden pieken. Het beste spel spelen wat op dat moment mogelijk is. Het maximale eruit halen. Taaij heeft vorig seizoen laten zien dat zijn (toen betere) team kon presteren in de laatste fase van de competitie. Faber heeft hopelijk geleerd van zijn voorganger, Van de Looi. Die heeft, met ook een beter team dan het huidige, drie jaar lang echt gepiekt.Pieken op het juiste moment is het allermoeilijkste wat er is. De basisvoorwaarde is periodisering van de trainingen waar de trainer de grootste invloed heeft. Daarnaast spelen zoveel mentale aspecten een rol. Wanneer de media/supporters niet meer in je geloven blijf dan mentaal zelf sterk, blijven focussen, teamspirit, hou vertrouwen in het proces etc.Als sporter weet je hoe je in de "flow" komt, het ultieme moment van presteren, voor iedereen anders. Taaij en Faber hebben de spelers op tijd in vorm gekregen. Belangrijkste is dat ze niet op het resultaat gaan richten maar blijven focussen op het proces. Stap voor stap.Je kunt ergens naar toewerken. Specifieke trainingen toepassen zodat je topfit bent op het juiste moment. Maar dat garandeert niets. Je hebt te maken met tegenstanders die het zelfde doen. Op individueel niveau ligt dat ook nog eens anders dan met een team. Het kwartje valt bij sommigen nooit. Als je altijd tweede wordt moet je eens gaan wisselen van begeleiding.Het geluk van de dag, het gevoel, een bal tegen de paal, een scheidsrechterlijke dwaling en gezeik thuis op de wedstrijddag zijn factoren die een rol kunnen spelen. Ook als jij en je tegenstander voor de wedstrijd zich richten tot dezelfde God of Allah voor extra hulp zegt ook niets, want die moet ook zijn dag maar hebben.