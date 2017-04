Meerdere auto's botsen op A7 (update)

Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen zijn dinsdagochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Daardoor stond er een file richting de stad.

Het verkeer werd omgeleid via de oprit en afrit van het tankstation. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de botsing, is niet duidelijk.Tegen tien uur was de weg weer vrij en was de file weer opgelost.