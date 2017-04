Groningse winkeliers betalen de meeste belasting

De Groningse winkelier is met een gemiddeld bedrag van 3474 euro in 2017 het meeste kwijt aan onroerende zaakbelasting (OZB). Dat blijkt uit een analyse van Detailhandel Nederland.

De OZB is de belasting die een winkelier betaalt over zijn of haar bedrijfspand. Hoeveel OZB er betaald moet worden, hangt af van het type pand en het percentage dat een gemeente hanteert.De Groningse winkelier betaalt veel meer dan dezelfde winkelier kwijt zou zijn in de goedkoopste gemeente. Dat is namelijk Texel met 509 euro. Drie jaar geleden was Nijmegen nog de duurste gemeente met een gemiddeld bedrag van 3095 euro.Een gemeente kan naast de OZB een belasting opleggen voor bijvoorbeeld naamborden, lichtbakken, luifels en uitstallingen. Deze belastingen zijn volgens Detailhandel Nederland 'niet uit te leggen, leiden tot ergernis onder winkeliers en zijn tijdrovend om te controleren'.'Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro's per jaar afdragen aan de gemeente. Aangezien een grote stad als Amsterdam al is gestopt met de reclamebelasting, hebben andere steden geen excuus meer om dat voorbeeld niet te volgen', zegt Dolf Kloosterziel namens Detailhandel Nederland.De belangenbehartiger pleit ervoor om de reclame- en precariobelasting (vergoeding voor het gebruik van openbare grond) volledig af te schaffen en ziet twee opties: hij hoopt ten eerste dat het nieuwe, te formeren kabinet een einde wil maken 'aan de gemeentelijke mogelijkheid tot het heffen van reclame- en precariobelastingen'.Daarnaast vestigt hij zijn hoop op de plaatselijke politiek, die volgens hem ook zelf maatregelen kan nemen door belastingverordeningen aan te passen. 'De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden hiervoor de uitgelezen kans.' Die zouden een verbeterd belastingbeleid onderdeel kunnen maken van nieuwe coalitieakkoorden.