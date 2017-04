Hoogste windmolen krijgt vorm: 'Het is een soort reuzenmeccano'

De hoogste windmolen van Nederland? Hij wordt momenteel gebouwd in de Eemshaven. Over een paar weken moet hij draaien.

Met een tiphoogte van 200 meter vormt het de hoogste windmolen op land. De eerste draait binnen een paar weken, een tweede exemplaar moet na de zomer geïnstalleerd worden. De turbines kosten zo'n 4,5 miljoen euro per stuk.De installatie is een ingewikkelde klus. 'Je kunt het vergelijken met een soort reuzenmeccano. We beginnen met de onderste ring, en bouwen met steeds smallere ringen de hoogte in. Zo stapelen we de ringen eigenlijk', legt Melanie Poort van bouwer Lagerweij uit.De bouwers hangen in een bakje aan een kraan en zetten de ringen vast. 'We bekijken per dag of het veilig genoeg is om de mensen naar boven te hijsen. Daarbij is het belangrijk dat het niet te hard waait', legt Poort uit.De hoge windmolens van 4,5 megawatt per stuk, moeten meer wind gaan vangen. Met één molen van 200 meter hoogte kunnen straks 5000 huishoudens van stroom worden voorzien.Poort: 'Zo komen we weer een stapje richting een groenere Eemshaven'.