Gemaskerd duo pleegt gewapende straatroof in Beijum

(Foto: SXC / Stock Exchange)

Op de Beijumerweg in Groningen is maandagnacht een 24-jarige Stadjer bedreigd met een mes en beroofd van zijn tas. Dat gebeurde door twee mannen met een masker.

Het slachtoffer fietste langs het duo, toen ze hem van zijn fiets af trapten. Hij moest zijn tas aan hen geven. Daarna gingen ze er vandoor richting de Bottemaheerd.



Wit en zwart masker

Volgens de Stadjer ging het om een man van 1.75 meter lang, met een wit masker en slank postuur. De andere man was even lang, had een zwart masker en was iets minder slank. Beide zouden Nederlands met een Arabisch accent praten.



De politie hoopt dat er getuigen zijn.

Door: RTV Noord Correctie melden