Partijen willen dat Stad afziet van nieuwe bed-bad-broodopvang

De VVD, het CDA en de Stadspartij in de gemeente Groningen vragen het gemeentebestuur af te zien van de bouw van een nieuwe bed-bad-broodopvang (BBB) in de stad.

Onlangs werd bekend dat Groningen een nieuw pand wil neerzetten om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Dat gaat in tegen het beleid van demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD). Hij wil gemeenten verbieden illegalen opvang te bieden.De drie partijen in Groningen vragen het gemeentebestuur of zij hun plannen voor de opvang willen staken, als een nieuw kabinet met een andere oplossing komt. Ze vinden dat het Rijk de opvang moet regelen, niet de gemeente.Verder zijn ze bang dat de kosten uit de pan rijzen. Uit de laatste berichten blijkt dat de opvang jaarlijks drie miljoen euro kost. Het is onduidelijk welk deel Groningen hiervan vergoed krijgt van het Rijk.De partijen vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers terug moeten gaan naar het land van herkomst. Ze moeten niet op straat belanden.