Zoek je een baan? In de zorgsector liggen ze voor het oprapen

Het aantal vacatures in de zorgsector is in het afgelopen half jaar naar een recordhoogte gestegen. Dat zegt ZorgpleinNoord, een overkoepelende organisatie voor zorginstellingen en zorgmedewerkers.

De verwachting is dat in de komende jaren het aantal vacatures alleen nog maar verder zal stijgen. Het tal ouderen dat zorg nodig heeft groeit en het aantal werknemers neemt af.Om dit probleem op te lossen moet de zorgsector, met daarin de zorgaanbieders, zorginkopers en het onderwijs, aan de bak. ZorgpleinNoord neemt het voortouw en heeft een zogenaamde werkagenda opgezet, waarin is aangegeven op welke punten moet worden samengewerkt:- Aantrekken en intern opleiden van medewerkers bij zorgwerkgevers- Zorgmedewerkers moeten experimenteren met nieuwe werkwijzes en scholing krijgen in dagelijkse werkzaamheden- Organisatie van goede zorg en ondersteuning in krimpgebiedenIn februari gaf ZorgpleinNoord al aan dat er tussen 2008-2013 gemiddeld 300 tot 400 vacatures per maand waren. Nu is dat tegen de 700.