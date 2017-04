Lopend Vuur: Ik wil de gratis plastic tas terug

(Foto: Flickr CC)

Sinds het verbod op het gratis meegeven van plastic tasjes in winkels, is het aantal verstrekte tasjes met 71 procent gedaald. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verbod om zwerfafval tegen te gaan

Het verbod werd in 2016 ingevoerd om het plastic zwerfafval tegen te gaan. Uit een inventarisatie van Rijkswaterstaat blijkt dat sinds het verbod al 40 procent minder plastic tasjes als zwerfafval eindigt.



Betalen voor je tas

Voor plastic tasjes moet nu betaald worden. Papieren tasjes mogen wel weggegeven worden en vaak nemen klanten nu zelf tassen mee.



Ben jij inmiddels gewend aan het verbod? Of wil je de gratis plastic tas terug?







Praat mee

We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze



