Wethouder Veenstra weer aan het werk in Menterwolde

Wethouder Lian Veenstra van Menterwolde is dinsdag na een afwezigheid van 2,5 maand weer aan het werk gegaan.

Veensta legde haar werk eind januari tijdelijk neer . De gemeente verklaarde destijds dat ze te veel hooi op de vork had genomen en dat ze overbelast was.Volgens de gemeente is ze nu volledig hersteld en gaat ze de zaken uit haar portefeuille weer oppakken. Maar het onderwerp 'ontwikkeling dorpscentrum inclusief De Menterne' laat ze over aan wethouder Thea van der Veen. Die had dit onderwerp tijdens de ziekteperiode van Veenstra onder haar hoede genomen.'Aangezien het niet wenselijk is om in dit traject opnieuw van positie te wisselen, blijft dit zo', schrijft de gemeente.