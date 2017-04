Pekelder hennephuis moet eind dit jaar bewoonbaar zijn

Het eerste vezelhennephuis van Nederland komt nog dit jaar te staan in Oude Pekela. De woning wordt gebouwd door het Pekelder vezelhennepbedrijf Dun Agro, dat al jaren bezig is met toepassingen van vezelhennep.

Het wordt een vrijstaande woning van tien bij vijftien meter. 'De muren, het dak en de vloeren worden compleet uit hennepvezels gemaakt', vertelt bedenker Albert Dun.De voordelen zijn groot, zegt hij. 'Het is volledig duurzaam. Als je na 100 jaar flauw bent van dit huis, breek je het af en strooi je de hennep weer uit', begint Dun.Daarnaast isoleert het goed, zodat het lekker warm blijft binnen. 'Een 0-op-de-meterwoning dus.'Ook is het materiaal flexibel, wat goed van pas komt in het bevingsgebied. Dun: 'We hebben onderzoek gedaan, deze woning is zogenoemd Q3-bestendig.'Goed nieuws voor de NAM dus? 'Die heeft wel bijgedragen aan het onderzoek, maar is op dit moment nog niet echt geïnteresseerd in de resultaten.'Het eerste hennephuis moet eind dit jaar bewoonbaar zijn, hoopt Dun. 'We zijn nu met de productie bezig, daarna volgt nog een droogtijd. Na de bouwvak gaan we het bouwwerk omhoog tillen. Dan kunnen we de laatste werkzaamheden doen.'Als deze staat, volgt er nog een tweede hennephuis in dezelfde straat, is de planning van Dun.