Nijboer (PvdA): 'Er zijn halve stappen gezet in schade-afhandeling'

Groninger Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) vindt dat de Tweede Kamer als één geheel achter Groningen moet gaan staan. 'We moeten de macht van het ministerie van Economische Zaken breken.'

Dat zei hij vanochtend in het radioprogramma Stand.nl op NPO 1. 'Wat er goed is, is dat de NAM niet meer bepaalt. Wat er niet goed is, is dat het ministerie van Economische Zaken van alles wil bepalen.''Er zijn 1600 huizen geïnspecteerd, met soms hele grote schade, en daarna krijgen de bewoners een brief met daarin de boodschap: 'Bekijk het maar', zei Nijboer. De oplossing die Henk Kamp voor ogen heeft, deugt volgens hem niet. 'We moeten een stap verder zetten.''Het ministerie van Economische Zaken heeft te veel petten op. Ze beslissen hoeveel gas er gewonnen mag worden, hoe de schadeafhandeling verloopt. Het geeft Nationaal Coördinator Groningen Alders te weinig bevoegdheden. Dat allemaal op één departement kan niet goed gaan.''Dit is zo'n groot probleem', ging Nijboer verder, 'het gaat misschien wel om honderdduizend huizen. Er moet zoveel gebeuren, dat daar een deltaplan-achtige aanpak voor nodig is. Niet iemand neerzetten die alleen maar kan coördineren en te weinig bevoegdheden heeft.'Volgens hem heeft de Tweede Kamer wel degelijk getracht om die aanpak te bewerkstelligen. 'We hebben de NAM op afstand gezet en er is een Nationaal Coördinator gekomen. Maar er zijn halve stappen gezet. In het huidige systeem, zoals het nu functioneert, heb ik geen vertrouwen.''Zo kan het niet langer. Groningen moet meer steun en toekomst hebben, zei Nijboer. 'Het belangrijkste is, politiek gezien, dat wij elkaar niet gaan bevechten op kleine punten, maar dat wij als Tweede Kamer als één geheel achter Groningen gaan staan.'Donderdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de gaswinning in Groningen. De PvdA en verschillende andere partijen willen de omstreden brief van Kamp dan aan de orde stellen.