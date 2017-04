Hoe goed maak jij de cito-toets nog?

De Cito-toets maken

De Centrale Eindtoets is begonnen. Dat was voorheen de Citotoets. Met de toets wordt al meer dan veertig jaar de kennis van kinderen in groep 7 en 8 getest.





Veruit de meeste basisscholen kiezen nog voor de oude Citotoets. Vorig jaar kozen 66 scholen in Groningen voor andere methoden, zoals de IEP-toets of de Route8-toets. De IEP-toets bestaat uit open- en meerkeuzevragen en wordt alleen op papier gemaakt.



De Route8-toets is een digitale test, waarbij het niveau wordt aangepast aan de leerlingen. Leerlingen die veel fouten maken, krijgen bijvoorbeeld makkelijkere vragen.



Kun jij de toets nog maken?

Kun jij de toets nog maken zonder woordenboek, computer, rekenmachine of telefoon? RTV Noord heeft een paar vragen op rij gezet. Doe de test hieronder, of





