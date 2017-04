Burgemeester Ten Boer vindt moties van wantrouwen richting Alders niet slim

Burgemeester André van de Nadort van Ten Boer vindt dat zijn eigen gemeenteraad geen motie van wantrouwen richting Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders moet indienen. Dat schrijft hij in een brief.

De burgemeester roept daarin op tot eenheid, zowel in de eigen gemeente als in de andere gemeenten in het bevingsgebied.Hij reageert daarmee op de raad, die wil dat Alders van de schadeafhandeling wordt afgehaald en vervangen moet worden door een onafhankelijk instituut met wettelijke bevoegdheden. Alders heeft volgens de raad niets bereikt en daarom is er unaniem het vertrouwen in hem opgezegd.Van de Nadort geeft aan dezelfde machteloosheid als de raad te voelen, maar plaatst wel een kanttekening.', schrijft de burgemeester.Toch vindt ook hij dat de schadeafhandeling sneller kan. Daarom moet Alders meer bevoegdheden krijgen. 'Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen door een onafhankelijk instituut te realiseren. Dat zou Alders kunnen bestieren'.'Kortom, het Rijk zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door de schadeafhandeling, onafhankelijk van de NAM en ruimhartig, via de NCG te vergoeden. Daarnaast moet het Rijk zelf, en niet de NCG, dit zien te verhalen bij de NAM', besluit Van de Nadort zijn brief.