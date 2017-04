Natte vloeren en kou: leerlingen eisen nieuwe school

'Wij eisen een nieuwe school'. Dat valt te lezen op een spanddoek in een stoet van honderden kinderen die dinsdagmiddag door Haren loopt.

Het zijn basisscholieren van de Sint Nicolaasschool in Haren, die de tijdelijke huisvesting van de school aankaarten. De St. Nicolaasschool is al jaren achterelkaar een van de weinige 'excellente' basisscholen in de provincie, maar kampt het wel met een huisvestingsprobleem.Vanwege een verbouwing zitten de leerlingen nu in elf noodlokalen, tegenover zeven normale lokalen. De kosten en de duur van de verbouwing kunnen wel eens hoger uitvallen dan gepland door de aanwezigheid van asbest en de vleermuis Met hun leraren en voorzien van gekleurde helmen komen de leerlingen samen op het Raadhuisplein bij het gemeentehuis. Ze zingen over de tijdelijke huisvesting van de school vanwege de verbouwing. De noodlokalen laten te wensen over, is te horen. Er wordt gezongen over natte vloeren, kou in de winter en hitte in de zomer.Wethouder Michiel Verbeek hoort de zang op het plein aan. 'In mei praat de gemeenteraad, dan volgt er een besluit. Ik hoop dat jullie dan snel jullie nieuwe gebouw krijgen. Volgende maand gaat het gebeuren. Sorry voor groep acht. Maar alle andere groepen krijgen een nieuwe locatie.'Bovenop de huisvestingsproblemen van de Sint Nicolaasschool, komt nog dat de scholen in Haren veel nieuwe aanwas van leerlingen genieten. Door de bouw van de wijk Het Harener Holt, trekken veel gezinnen naar Haren. De Sint Nicolaasschool krijgt er elk jaar zo'n veertig kinderen bij.