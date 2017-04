Zwembaden Winsum en Bedum gaan samenwerken

Aankomend weekend is het zover. In Winsum is er dan weer plek voor een frisse duik. Het was enige tijd onzeker of het zwembad open kon. Een nieuw stichtingsbestuur is de afgelopen periode op zoek gegaan naar vrijwilligers en mogelijkheden om het bad open te houden.

De gemeente kondigde vorig jaar een bezuiniging aan op het zwembad. Het oude stichtingsbestuur vond deze bezuiniging van vijftigduizend euro 'onredelijk' en besloot de stichting op te heffen. Na een oproep van de gemeente meldde zich een aantal vrijwilligers voor een nieuwe stichting en bestuur.'Wij gaan ons stinkende best doen om de exploitatie van het zwembad mogelijk te maken', vertelt voorzitter Wiebe Zorge. Er is gezocht naar mensen die willen helpen. Inclusief het bestuur zijn er nu 25 vrijwilligers gevonden die meehelpen het zwembad te runnen. Waaronder het draaien van kassadiensten en de schoonmaak. 'Wij zijn optimistisch'.Het bestuur is nog op zoek naar meer vrijwilligers.Door de bezuiniging is het voor het bestuur niet mogelijk om betaald personeel in dienst te nemen. Daarom is er nu een samenwerking met Bedum. Personeelsleden van De Beemden verzorgen straks het toezicht en de zwemlessen.'Het vorige stichtingsbestuur is ermee gestopt en daarmee het personeel ook. Wij hebben ze wel weer benaderd. Maar ze hebben gezegd dat ze niet aan de slag willen in het zwembad onder het nieuwe bestuur. Daarom hebben we voor een andere weg gekozen.' vertelt Zorge.Er zijn al meer dan 800 abonnementen verkocht, waarvan 90% online. Het is de eerste keer dat er via internet een abonnement gekocht kon worden in de voorverkoop. Aan de kassa worden ze na de opening ook nog verkocht.Zaterdag 22 april start het zwemseizoen in Zwembad De Hoge Vier. Om 13.00 u onthult wethouder Bert Westerink met de hulp van de brandweer een 'bruisende leus die voor een bruisend seizoen moet zorgen'.Barkema en De Haan, jeugd en jongerenwerk verzorgen de rest van de middag een aantal activiteiten.