Schep in de grond voor busvrije binnenstad

(Foto: RTV Noord/Jetta Post) (Foto: RTV Noord/Jetta Post)

De schep ging in de grond dinsdagmiddag op de noordelijke kop van de Westerkade in Stad. Er moet een bushalte komen, zodat de bussen straks niet meer de binnenstad in hoeven.





Gele steentjes

De binnenstad moet zodoende meer ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Daarom wordt na de zomer, als de bushalte aan de Westerkade klaar is, het asfalt in de binnenstad vervangen door de kenmerkende



Eerder kondigde de gemeente al aan dat er nog wel kleine, elektrische busjes van en naar het centrum gaan rijden. Mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, kunnen daar gebruik van maken.



Lees ook:

- Zorgen om busvrije binnenstad blijven

- Klein blauw busje vervangt grote bus naar binnenstad

- Welke gele steentjes komen er in de binnenstad te liggen? De gemeente Groningen wil de bussen langs de binnenstad geleiden. 'Daarvoor moeten natuurlijk wel in- en uitstapmogelijkheden komen. Dat maken we onder andere hier', vertelt wethouder Joost van Keulen.De binnenstad moet zodoende meer ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Daarom wordt na de zomer, als de bushalte aan de Westerkade klaar is, het asfalt in de binnenstad vervangen door de kenmerkende gele steentjes Eerder kondigde de gemeente al aan dat er nog wel kleine, elektrische busjes van en naar het centrum gaan rijden. Mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, kunnen daar gebruik van maken.

Door: RTV Noord Correctie melden