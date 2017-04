Ouderen betrekken bij kunst en cultuur levert subsidie op

Cultuurinstelling Vrijdag wil ouderen actiever bij kunst en cultuur betrekken. Om de ouderen warm te maken voor kunst en cultuur wordt er subsidie gegeven voor projecten zoals een toneelvoorstelling of een muziekavond.

Volgens de instelling heeft kunst en cultuur een positief effect op de vitaliteit, gezondheid en welzijn van ouderen. Het Pronkjewail Fonds is de subsidieverstrekker. Vrijdag stimuleert het doen van een subsidieaanvraag.'Soms hebben goede ideeën een steuntje in de rug nodig', zegt Saskia van Ham van Vrijdag. Volgens haar stagneren bepaalde projecten doordat er juist geld nodig is. 'Met het Pronkjewail Fonds willen we dat steuntje in de rug geven aan ideeën en initiatieven die ouderen in Groningen laten participeren door middel van kunst en cultuur.'Ook projecten waar jong én oud bij zijn betrokken komen in aanmerking voor subsidie. Een beroep doen op een subsidie kan tot 1 mei 17.00 uur via de site van het Pronkjewail Fonds.