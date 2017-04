NAM draait op voor bevingsbestendig maken spoor Roodeschool - Eemshaven

De NAM betaalt de rekening voor het bevingsbestendig maken van het treinspoor tussen Roodeschool en de Eemshaven. Het gaat om een kleine 62.000 euro.

De werkzaamheden aan het spoor zijn al begonnen. Het bevingsbestendig maken van het spoor kost ongeveer 12.000 euro. De onderzoeken die de NAM en spoorbeheerder ProRail hebben uitgevoerd zorgen voor verreweg het grootste deel van de rekening.Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is er overleg geweest met het ministerie van Economische Zaken over de factuur. De NAM zou al hebben aangegeven de factuur te voldoen.Ook de rest van het spoor in het aardbevingsgebied moet versterkt worden. 'Dat is allemaal onderdeel van de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen', aldus Gräper.