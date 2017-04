Ook raad Loppersum uit zorgen over Nationaal Coördinator

De gemeenteraad van Loppersum maakt zich zorgen over het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Zo ver als Ten Boer, dat het vertrouwen in het instituut opzegt, gaat Loppersum niet.

Dinsdagavond wordt in Loppersum een raadsbrede motie ingediend waarin wordt gepleit dat de NCG onafhankelijker kan werken. 'We hebben de reacties van de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad gehoord en dat geeft een gevoel van onvrede', zegt CDA-fractievoorzitter Aagtje Elderman.Dit weekend liet de Groninger Bodem Beweging (GBB) weten niet meer met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om tafel te willen om te praten over een nieuw schade-afhandelingsprotocol. Ook het Groninger Gasberaad dreigt zich terug te trekken De reden is een brief van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Beide partijen zijn verbolgen over de manier waarop Kamp beschrijft hoe hij het schadeprotocol vorm wil geven. Het gaat met name om het schrappen van de mogelijkheid van extra onderzoek door een onafhankelijke deskundige.De raad van Ten Boer reageerde al op de kwestie door het vertrouwen in de Nationaal Coördinator op te zeggen. Woensdag wordt een raadsbrede motie ingediend waarmee gepleit wordt voor een nieuw 'onafhankelijk instituut met eigen wettelijke bevoegdheden'.In Loppersum willen ze het vertrouwen niet opzeggen, omdat er allerlei projecten bezig zijn. 'Zoals het versterkingsprogramma', zegt Elderman. Als er een nieuw instituut wordt aangewezen, vertraagt dat de boel. 'En dat is zonde van al het werk dat al is gedaan', zegt Geert Jan Reinders, fractievoorzitter van Loppersum Vooruit.De gemeenteraden hebben in feite niks te zeggen over de NCG. Elderman: 'Met deze motie willen we een signaal afgeven.' Volgens de CDA-fractievoorzitter moeten de lijntjes van het ministerie van Economische Zaken met de NCG worden doorgeknipt. 'We krijgen het idee dat de NCG dingen opgelegd krijgt van het ministerie. Daar moeten we van af.'Hoe de kwestie verder gaat is onbekend. Woensdag is er in de Provinciale Staten een spoeddebat over de ontstane onrust. In de Tweede Kamer buigen ze zich er donderdag over.