Bestuurder rijdt met 70 km per uur door woonwijk

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie heeft dinsdagochtend bij een snelheidscontrole op de Grevingaheerd in de stad meerdere overtreders gepakt.

Eén bestuurder maakte het behoorlijk bont: hij reed met 70 kilometer per uur door de woonwijk, had geen geldig rijbewijs en gaf de agenten een valse naam op. Na zijn arrestatie kwam zijn echte identiteit voor het licht en bleek de man bekend te staan als een crimineel.



Internationale speedweek

Ook andere bestuurders werden op de bon geslingerd. Zo reden nog eens twee mensen met een snelheid van 69 kilometer per uur over de Grevingaheerd.



De politie houdt de hele week nog controles in Groningen, in verband met de internationale speedweek.

Door: RTV Noord Correctie melden