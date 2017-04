NAM betaalt 3,8 miljoen voor bevingsbestendige dijk

Geotextiel en klei-depots om de dijken te verzwaren en sensoren om schade te meten en op te vangen. Dat zijn maatregelen die nodig zijn om de dijk van Eemshaven tot Delfzijl aardbevingsbestendig te maken.

De kosten van de operatie bedragen naar verwachting 3,8 miljoen euro en worden door de NAM vergoed. Het waterschap Noorderzijlvest heeft een aannemer de opdracht gegeven de bevingsbestendige aanpassingen te doen.De financiering van de NAM is een klein onderdeel van de totale kosten. De 12 kilometer lange dijk gaat in zijn geheel namelijk voor 180 miljoen euro op de schop. De dijk wordt gemiddeld 50 centimeter hoger en 10-15 meter breder.In 2014 werd nog aangenomen dat de dijk damwanden nodig zou hebben om bevingen te kunnen weerstaan. Deskundigen uit de VS, Japan en Turkije kwamen later tot de conclusie dat die aanpassing niet nodig was, omdat de dijk door de klei-ondergrond al sterk van zichzelf was.Bij de nieuwe operatie moeten de klei-depots ervoor zorgen dat de schade door aardbevingen snel kan worden hersteld. Het geotextiel zorgt er daarnaast voor dat er geen zand uit de dijk spoelt. De sensoren ten slotte, moeten veranderen aan de binnenkant van de dijk op tijd kunnen signaleren.De dijkversteviging en -vernieuwing moet in 2020 klaar zijn.