Gemeente wil centrum van Hoogezand aanpakken

Het centrum van Hoogezand gaat op de schop. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is niet tevreden over de uitstraling van het gebied Meint Veningastraat-Kieldiep-Van Roijenstraat-Kerkstraat.

Hoe het gebied er uit komt te zien is nog niet duidelijk. Omwonenden en winkeliers worden gevraagd daar over mee te denken. Zij krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus.Voor de zomer worden concrete plannen bekend gemaakt.