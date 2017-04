SodM: 'Gaskraan verder dicht'

De gasproductie in Groningen moet verder omlaag. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

In eerste instantie moet er volgens de SodM tien procent minder gas worden gewonnen. Dit betekent dat de winning terug zou gaan van 24 naar 21,6 miljard kuub.Ook moet de gaswinning gelijkmatig gebeuren, dus zonder uitschieters naar boven of beneden.Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei vorig jaar dat er per jaar 24 miljard kuub mag worden gewonnen. Bij zeer koude winters zou dat omhoog kunnen naar 27 miljard.Als er in de door Kamp aangehaalde strengere winters meer gas wordt gewonnen in het Loppersumgebied, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de hoeveelheid en de zwaarte van bevingen.Het SodM zegt ook in haar advies dat er op korte termijn geen duidelijkheid komt over bij welk gasproductieniveau de bestaande veiligheidsnormen worden gehaald. Mogelijk is dat al bij het huidige winningsniveau het geval.Volgens de toezichthouder is er momenteel niets over te zeggen. Het SodM zegt sdat het in elk nog jaren duurt voor hier helderheid over is.Snel meer