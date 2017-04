De leren jasjes van Zaal hebben het lastig

Soms gaat het goed met je zaak, en soms gaat het minder. Dat laatste ervaart Bertil Zaal in de binnenstad van Groningen. Er is steeds minder vraag naar de leren jassen die hij verkoopt.

Zaal Leatherwear heet zijn kledingzaak, gevestigd aan de Oude Ebbingestraat 86. 'We maken maatkleding, doen veel reparaties en veranderwerk. Zodanig hebben we nog steeds wel een functie hier in de stad', zegt Zaal.Toch voelt hij zich genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. 'Waar ik kleinschaliger verder kan gaan.'De ondernemer heeft wel een ander pand op het oog, maar doet het rustig aan. Hij wil eerst zijn huidige pand verhuren, want dat heeft volgens hem een geschikte huurder nodig. 'Op het moment dat dit verhuurd is, zoek ik een nieuw pandje.'Maar waarom is de verkoop van leren jassen teruggelopen? 'Ik sprak laatst een klant van me, die zei: 'Je ziet al dieenop het scootertje voorbij komen met nylonaan met bontrandjes eraan.' En geen leren jassen meer.''Mensen die nog een leren jas willen kopen zijn 40-plussers die in het verleden ook een mooie leren jas hebben gekocht en weer een willen hebben.' Er is wat Zaal betreft dan ook een discrepantie tussen vraag en aanbod.'Wat er aangeboden wordt, is heel hip en jong. En niet iedereen vindt dat lekker, jasjes die nauwgesneden enzijn. Als je zo oud bent als ik heb je nou eenmaal geenmeer. En dan moet je misschien iets ruimvalligere kleding aan. Vind je lekkerder en mooier, maar er is minder van.'