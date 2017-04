Ronald spiekt in Adorp bij Cito-toets

(Foto: RTV Noord)

Spanning op basisschool De Wierde in Adorp. Net als op duizenden andere scholen begon maandag ook daar de Cito-toets.

De Wierde is niet een hele grote basisschool. In groep 8 werd van vijf kinderen de opgedane kennis getest.



Maar hoe groot of klein een school ook is, de Cito-toetst leidt elk jaar tot spanning bij ouder en kind.



Was dat vroeger ook zo? Ronald zoekt het uit…

