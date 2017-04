Kamp: 'Gaswinning met tien procent omlaag'

Minister Henk Kamp van Economische Zaken draait de gaskraan dicht. Hiermee volgt hij het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.

De gaswinning gaat met tien procent omlaag met ingang van het nieuwe gasjaar op 1 oktober 2017, van 24 miljard kuub gas per jaar naar 21,7 miljard kuub. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.'Ik wil gegeven het advies van SodM en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen het ijkmoment van 1 oktober niet afwachten', schrijft Kamp.