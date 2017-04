Kamp: 'Gaswinning met tien procent omlaag' (update)

Minister Henk Kamp van Economische Zaken draait de gaskraan dicht. Hiermee volgt hij het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.

De gaswinning gaat met tien procent omlaag met ingang van het nieuwe gasjaar op 1 oktober 2017, van 24 miljard kuub gas per jaar naar 21,7 miljard kuub. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.'De druk van de gaswinning is eraf omdat de winter bij voorbij is', zegt Kamp tegenover RTV Noord over de datum waarop de nieuwe mate van winning ingaat. 'Als de zomer begint, is er minder gaswinning.''Ik vind het heel verstandig dat alles wat gebeurt in Groningen goed wordt bijgehouden. Ik ben ook blij dat het SodM dat doet en als het nodig is signaleert en adviezen geeft wat er moet gebeuren. Dit bewijst dat het hand aan de kraanprincipe goed werkt.'In Loppersum steeg in de aardbevingsdichtheid - het aantal bevingen per vierkante kilometer per jaar - in 2016 van 0,12 naar 0,22. Het SodM adviseert de gaswinning met 10 procent omlaag te doen als de grenswaarde van 0,25 wordt bereikt.'Ik wil gegeven het advies van SodM en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen het ijkmoment van 1 oktober niet afwachten', schrijft Kamp.