SodM: 'Ontzie het Loppersumgebied bij koude winter'

Bij een koude winter wordt het Loppersumgebied ontzien. 'Als je daar bij wijze van een schop tegenaan geeft, dan zouden er dingen kunnen gebeuren', legt Inspecteur Generaal Harry van der Meijden van het Staatstoezicht van de Mijnen (SodM) uit.

'We hebben gecontateerd dat in de regio Loppersum van eind oktober vorig jaar tot februari nogal wat bevingen zijn geweest', aldus Van der Meijden.'Als er te veel bevingen komen, met name in dat gebied, moeten we klaar zijn om in te grijpen. Daarom hebben we geadviseerd rekening te houden met tien procent reductie.''Als je ingrijpt, moet dat zinvol gebeuren. Eén procent is niet zinvol, twee procent is niet zinvol en drie procent ook niet. Tien procent lijkt me een prima getal om op die manier te proberen de bevingen te verminderen en de kans op grotere bevingen kleiner te maken.'Vorig jaar nog won de NAM nog één miljard kuub gas in het gebied rond Loppersum. 'WEe hebben de NAM gevraagd: stel je moet opschalen binnen een kwartier als het onverwachts koud wordt in ons land, wat heb je dan nodig? Het zou zomaar kunnen zijn dat daar andere hoeveelheden uitkomen dan nu het geval is.'Omdat Kamp het advies volgt wordt er per 1 oktober 21,6 miljard kuub gas gewonnen in Groningen. Driekwart jaar geleden werd de winning van 24 miljard kuub nog voor vijf jaar vastgelegd.Volgens Van der Meijden heeft het SodM daar geen boodschap aan en kan het waar en wanneer het wil gevraagd en ongevraagd adviseren. Derhalve 'zou het zomaar kunnen' dat het SodM zich over bijvoorbeeld een half jaar weer uitspreekt over de gaswinning.