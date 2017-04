Provincie experimenteert met robotbusjes

De provincie Groningen experimenteert in mei met zelfrijdende busjes. In de Eemshaven wordt op een afgezet terrein geoefend met busjes van verschillende leveranciers. Met een simulator wordt gekeken hoe de voertuigen reageren op veranderende weersomstandigheden en verkeerssituaties.

Het voertuig van EasyMile, een van de leveranciers, gaat later dit jaar naar Loppersum. Daar wordt het getest in combinatie met het 5G-netwerk , het snelste netwerk dat 4G in de toekomst opvolgt.Het is niet de eerste keer dat er in Loppersum een robotbus rondrijdt. In het najaar van 2016 had de gemeente de Groningse primeur met een zelfrijdend voertuig. Het ging om de bus waarmee de provincie op dat moment in Appelscha experimenteerde.Het busje reed destijds tussen het gemeentehuis van Loppersum en het treinstation. 'Ik hoop dat het busje deze keer een langer traject zal afleggen', zegt wethouder Rudi Slager (ChristenUnie).In Appelscha plaatsten de provincies Groningen, Friesland en de gemeente Oostellingwerf hun handtekening onder een contract om van Noord-Nederland de proeftuin voor robotvervoer te maken.