FrisLeek eist meer brandveiligheidsmaatregelen bij recyclingbedrijf Hummel

De actiegroep FrisLeek eiste dinsdag bij de Raad van State in Den Haag nog meer en vooral controleerbare brandveiligheidsmaatregelen in Loods 5 van afvalrecyclingbedrijf Hummel aan het Leekster Mulderspark.

FrisLeek, bestaande uit omwonenden van Hummel, maakt zich al jaren zorgen over de brandveiligheid bij Hummel.Tijdens de rechtszaak bleken omwonenden en het kunststofrecyclingbedrijf elkaar vooral te wantrouwen. Eerder al vroeg FrisLeek de gemeente om Hummel aan te pakken en het bedrijf te dwingen een controleerbaar brandmeldsysteem te installeren.Nadat de rechtbank de gemeente op de vingers tikte, wees ze opnieuw het handhavingsverzoek van de omwonenden en actiegroep FrisLeek af. Daarop stapte FrisLeek dinsdag opnieuw naar de Raad van State.'De gemeente heeft precies hetzelfde besluit genomen. Het enige verschil is dat er een advies van de Veiligheidsregio Groningen is bijgevoegd.'De omwonenden vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente na zes branden bij Hummel nog steeds nauwelijks actie onderneemt. Zowel de raadsman van Leek als die van Hummel ontkenden dat er de afgelopen jaren niets is gebeurd.Erik Julsing, bedrijfsleider van Hummel, zei dat het bedrijf al jaren over een brandmeldsysteem beschikt en dat het bedrijf ook regelmatig controleert of er broei in het kunststofafval optreedt.Verder heeft het bedrijf camera's hangen om sneller rook te kunnen detecteren. Jurgen de Vries van FrisLeek zei op zich blij te zijn dat het bedrijf de maatregelen heeft genomen. Maar De Vries vreest dat het bedrijf om wat voor reden dan ook het brandmeldsysteem laat versloffen, waardoor er zo weer een gevaarlijke uitslaande brand komt.De Vries vindt het bij uitstek een taak van de gemeente om regelmatig bij Hummel te controleren of alles nog wel werkt.De advocaat van de gemeente zei dat Hummel al meer brandmaatregelen heeft genomen dan wettelijk noodzakelijk is. Zo zijn de muren 90 centimeter dik, terwijl dat niet meer dan 60 centimeter hoefde te zijn.Verder beweerde de Leekster raadsman dat de gemeente geen extra brandwerende middelen bij het bedrijf kan afdwingen: 'We kunnen alleen extra maatregelen opleggen als Hummel het Bouwbesluit zou overtreden. Maar dat doet het bedrijf niet. De omwonenden moeten erop vertrouwen dat het nu goed gaat bij het bedrijf.'Maar dat viel niet zo goed bij de medestanders van FrisLeek. 'Na zes branden in de afgelopen twintig jaar is er weinig vertrouwen. Wij willen garanties dat het nooit meer mis kan gaan. En wat is het probleem om het brandmeldsysteem verplicht in de vergunning voor te schrijven? Het bedrijf zegt er nu al één te hebben, maar dan kun je het ook echt afdwingen als het er niet is of verdwenen is', aldus FrisLeek-woordvoerder De Vries.Verder willen de omwonenden dat Leek paal en perk stelt aan de maximale opslag van kunststofafval aan het Mulderspark. Volgens omwonende Johan Holstein mag het bedrijf nu duizenden tonnen afval opslaan, terwijl 140 ton het maximum zou moeten zijn.Rechter en staatsraad J. Hagen riep de partijen op om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Verder stelde hij aan bedrijfsleider Julsing voor om de omwonenden met een bezoek aan het bedrijf gerust te stellen.'Nee, dat doen we niet. Dan gaan ze alweer een procedure beginnen als ze een lampje niet zien branden. Ze beginnen overal een procedure over. Als ze nu eens echt aan het vertrouwen willen werken, moeten ze eindelijk eens die foto van de laatste brand in 2008 van de website halen', zei Julsing over FrisLeek.De Raad van State gaat bekijken of de gemeente Leek al dan niet voldoende heeft gedaan om brandwerende maatregelen bij Hummel af te dwingen. De uitspraak volgt over enkele weken.