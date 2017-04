Politieke reacties op verder dichtdraaien gaskraan

Vanuit de politiek wordt gereageerd op het besluit van minister Henk Kamp om de gaswinning verder te verlagen. RTV Noord zet de reacties op een rij. Dit bericht wordt aangevuld.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar reageert met: 'nu doorpakken'. Hij vindt dat een nieuw kabinet met een concreet afbouwplan moeten komen met verdere stappen naar beneden.De VVD in Provinciale Staten van Groningen reageert verheugd: 'Voor ons heeft de veiligheid in het winningsgebied de hoogste prioriteit. De fractie is dan ook blij met deze extra stap van de minister.'De ChristenUnie in de Tweede Kamer maakt zich ondanks het besluit van Kamp zorgen: 'Ieder stapje dat in die richting wordt gezet omarmen wij. De ChristenUnie is blij dat – na jaren van te hoge gasproductie, met in 2012 nog een piekjaar – steeds vaker de noodzaak van verlaging wordt ingezien', zegt Kamerlid Carla Dik-Faber.'Maar ik denk aan Loppersum, waar een 'waakvlam' nog 1 miljard kuub produceert en de aardbevingsproblematiek is toegenomen, maar waar de onduidelijkheid over verlaging van de gasproductie voorlopig blijft, omdat de minister daar nog geen actie onderneemt. Daar maak ik mij zorgen over', vindt Dik Faber ook.Minister Kamp nam dinsdagmiddag het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen over om vanaf 1 oktober de gasproductie met tien procent te verlagen, van 24 miljard kuub naar 21,6 miljard kuub per jaar.