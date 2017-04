Geen Koningslied, maar gewoon het Wilhelmus

De Nico Bulderschool in Hoogezand doet komende vrijdag tijdens de Koningsspelen niet mee met de landelijke openingstraditie. Geen Koningslied, maar het Wilhelmus zal ten gehore worden gebracht.

Normaal openen de leerlingen van de deelnemende basisscholen de spelen met een dansje op een speciaal gemaakt liedje van kinderen voor kinderen: het zogeheten Koningslied. 'Wij wilden graag wat afwisseling', aldus Inge Faulmann, muziekdocente op de Nico Bulderschool.'Onze commissie vroeg zou jij het Wilhelmus aan alle kinderen willen leren?" Het Koningslied hebben we ieder jaar gedaan, ik denk al wel tien jaar. Nu willen we ons aanpassen aan de politiek. Wij zijn uit het Wilhelmus ontstaan, het is belangrijk dat de kinderen weten waar ze vandaan komen.''Wij zijn al drie weken lang aan het oefenen, ze staan standvastig met hun hand op het hart. Ze wisten helemaal niet wat het Wilhelmus inhield, en dat is wel belangrijk. Zeker voor Turkse en Marrokaanse families is het belangrijk dat ze weten waar het vandaan komt en waarom we dat doen.'Beluister bovenaan dit artikel het fragment waarin muziekdocente Inge Faulman uitleg geeft,