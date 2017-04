Groninger Bodem Beweging: Kamp zat te jokken

De Groninger Bodem Beweging vindt het 'verbazingwekkend' dat minister Henk Kamp 'nu wel' heeft besloten de gaswinning in Groningen met 10 procent verder te verlagen.

'Dat betekent dat hij al die tijd heeft zitten jokken dat het niet lager kon dan het plafond van 24 miljard kubieke meter per jaar dat hij vorig jaar had ingesteld', aldus secretaris Dick Kleijer.De Groninger Bodem Beweging is echter ook kritisch op het Staatstoezicht op de Mijnen. 'Ze zijn rijkelijk laat met het advies. Wij stellen al langer dat de gaskraan verder dicht moet en het is conform ons beroep dat in mei dient bij de Raad van State', aldus Kleijer.Kleijer vindt dat Economische Zaken nu eindelijk met een plan moet komen voor stapsgewijze afbouw dat ook op de lange termijn duidelijkheid geeft. Het beroep bij de Raad van State gaat door.