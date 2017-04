Milieudefensie: 'Eerste stap is goed, maar de gaskraan moet verder dicht'

Milieudefensie is blij dat minister Kamp de gaswinning in onze provincie verder terugschroeft, maar vindt dat de gaskraan nog wel wat verder dicht mag.

'Het is goed dat minister Kamp en het Staatstoezicht op de Mijnen een eerste stap willen zetten om de problemen voor mensen in het aardbevingsgebied aan te pakken. Het mag echter geen éénmalige actie zijn, de kraan moet verder dicht', vindt Evert Hassink van Milieudefensie.'Wij moedigen Kamp aan om door te pakken en de problemen structureel op te lossen. Daarvoor moeten we echt helemaal van het Gronings gas af', reageert Hassink.