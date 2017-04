Een half miljoen foto's van feestende Groningers

Hij heeft ze niet precies geteld. Maar als fotograaf Dimitri Reining moet schatten, heeft hij zo'n half miljoen foto's gemaakt van feestende Groningers.

Reining was uitgaansfotograaf, en zette jonge mensen op de foto op het moment dat ze lol hadden. In de kroeg, in een feesttent of in de discotheek. Niet alle kiekjes haalden de eindstreep: uiteindelijk heeft Reining 30.000 foto's gepubliceerd.Reining staat vandaag centraal in de eerste aflevering van Gerlof Bos met verhalen over de horeca in Groningen. Elke vrijdag publiceren we een nieuw verhaal.Heb je zelf een mooie herinnering aan het uitgaansleven? Aanmelden voor de serie kan nog, via gerlof@rtvnoord.nl De eerste aflevering is hier te zien: