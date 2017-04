Het Gronings krijgt een nieuw woordenboek

Goffe Jensma. (Foto: RTV Noord)

Het is de hoogste tijd voor een nieuw Groninger woordenboek. Dat vindt Goffe Jensma van het Bureau van de Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Het nieuwe woordenboek moet over vier jaar klaar zijn.

Het woordenboek van K. ter Laan is uit 1929, het Zakwoordenboek van Siemon Reker stamt uit de jaren tachtig. Het geplande woordenboek moet hier de opvolger van zijn.



Veel interesse voor het Gronings

De belangstelling voor de Groninger taal is onverminderd groot, merkt Jensma. 'Ik zie veel interesse voor het Gronings, het zijn vooral ook nieuwe sprekers van het Gronings, bijvoorbeeld zangers en liedjesschrijvers, die hebben er behoeft aan om correct Gronings te spreken en zingen. Voor die mensen is zo'n woordenboek van belang.'



Online of echt boek?

Of het nieuwe Groninger woordenboek ook echt een boek wordt of een online-versie daarvan is nog niet bekend. Ook moet nog duidelijk worden hoe de verschillende varianten van het Gronings in het woordenboek tot hun recht gaan komen.



'Wij vinden wel dat al die varianten van het Gronings een plek moeten krijgen in het nieuwe woordenboek omdat dat de essentie van het Gronings is; veel diversiteit, veel verschillende woordvormen.' Jensma hoopt op veel hulp van Groningers uit alle delen van de provincie.



Symposium voor geinteresseerden

'Wat we gaan doen is een aantal deskundigen op het gebied van het maken van woordenboeken en mensen die zich betrokken voelen bij het Gronings zoals schrijvers, zangers, bestuurders, uitnodigen voor een symposium in mei', vertelt Jensma. Dat symposium vindt op 20 mei plaats in het zogenoemde Kasteel aan de Melkweg 1 in Groningen.



Groningers sneller dan Friezen

Het woordenboek moet over vier jaar klaar zijn. Dat is rap want de Friezen deden een halve eeuw over die van hun. 'Het woordenboek van de Nederlandse taal duurde meer dan een eeuw om te maken', zegt Jensma tot besluit.



Het nieuwe woordenboek is een initiatief van het Bureau van de Groninger taal en cultuur van de Rijksuniversiteit en van het Huis van de Groninger Taal.

Door: RTV Noord Correctie melden