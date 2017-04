Groningers nemen de 'breitrein' tegen de gaswinning

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder) (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

De Groningse kunstenares Agnes Bakker gaat donderdag samen met andere Groningers en Milieudefensie breien in de trein. De groep vertrekt 's morgens vanaf het Hoofdstation en gaat onder meer naar Leeuwarden, Amsterdam en Den Haag voor de actie: Gronings gas, brei er een eind aan.

Met deze actie willen ze in het hele land aandacht vragen om de gaskraan in Groningen verder dicht te draaien.



Grootste deken

Het is de bedoeling om de grootste deken van Nederland te breien. De actie is een vervolg op de gebreide deken waarmee het kleinste huisje van Groningen werd ingepakt in Rottum.



Verhaal van Groningen delen

'Ik ben enorm geraakt door de verhalen die ik de afgelopen maanden heb gehoord. De impact van het wonen in een onveilig gebied en huis, klem zitten. We gaan nu het verhaal van Groningen delen met de rest van het land', vertelt Bakker.



Reisschema

De 'breitrein' vertrekt om 9:50 uur uit Groningen. Mensen die mee willen reizen en breien kunnen zich opgeven via breimee@milieudefensie.nl. Even na elven vertrekt het gezelschap van Leeuwarden naar Den Haag. Hier komen ze rond 14:00 uur aan.

