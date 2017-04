'Supervrijwilliger' uit Delfzijl krijgt lintje

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Mevrouw Van Klaveren-Oosterhoff uit Delfzijl is woensdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Klaveren-Oosterhoff was lerares en muziekdocent, maar doet en deed daarnaast een hoop vrijwilligerswerk.

Zo was ze secretaris van de VVD-afdeling in Delfzijl, voorzitter van de Culturele Raad van de gemeente, vrijwilliger bij de Nederlandse Hartstichting en de Maag, Lever en Darmstichting, secretaris en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en begeleider en dirigent bij een koor.



Van Klaveren-Oosterhoff heeft de onderscheiding gekregen tijdens een modeshow in haar woonplaats. Burgemeester Gerard Beukema reikte het lintje uit.

