Loppersum spreekt zich uit voor DAL-fusie

De gemeente Loppersum spreekt zich uit voor een fusie met de gemeenten Delfzijl en Appingedam. De gemeente is hiermee de eerste van de drie die een standpunt inneemt.

Na het oriënterende gesprek met alle fractievoorzitters uit Delfzijl en Appingedam, zijn de politieke kopstukken uit Loppersum met elkaar om tafel gegaan. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat een meederheid van de Lopsters fractievoorzitters voorstander is van een DAL-fusie.Alleen de ChristenUnie loopt nog niet warm voor een fusie. 'We zijn van een goede deal terechtgekomen in het dal', zegt ChristenUnie-raadslid Bé Prins. Hij doelt met zijn uitspraak op de gemeente Eemsmond die samen met Bedum, De Marne en Eemsmond de nieuwe gemeente Het Hogeland gaat vormen.Met het afketsen van supergemeente G7 en DEAL, hebben Delfzijl, Appingedam en Loppersum geen keuze meer. 'Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat', zegt Bert-Jan Huizing, fractievoorzitter van de VVD.Theoretisch is een DAL-fusie per 1 januari 2019 nog mogelijk. Maar zowel de raad als het Lopster gemeentebestuur wil geen haast maken om brokken te voorkomen. Er wordt daarom expliciet geen datum genoemd wanneer de herindeling afgerond moet zijn.Maar om te voorkomen dat de herindeling een thema wordt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, willen de meeste partijen na aankomende zomer duidelijkheid. Ook moet dan duidelijk zijn hoe de drie gemeenten er financieel voor staan.Op 1 mei gaan alle fractievoorzitters van DAL weer met elkaar om tafel voor een tweede fusiegesprek dat wordt gehouden in het Stadskantoor in Appingeda. Dan schuiven ook de Damster coalitiepartijen Gemeentebelangen en het CDA aan. Zij wilden niet eerder in gesprek voordat de nieuwe burgemeester Anno Wietze Hiemstra was geïnstalleerd.