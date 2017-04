Noord Vandaag: wat als je alleen kan communiceren via een Disney-film?

(Foto: RTV Noord)

Tien jaar geleden keken we mee in het leven van de zwaar autistische jongen Ebel, die leerde communiceren door... een Disney-film. Hoe is het nu met hem? Dat - en meer - in Noord Vandaag.





Week van de Cito

En het is de week van de Cito-toets. Een spannende week voor groep 8'ers, maar misschien nog wel spannender voor ouders. De Groningse psycholoog Jeffrey Wijnberg heeft een boodschap voor de kinderen. En daarmee ook... de ouders.



En verder in Noord Vandaag:



- Hoe gaat het met het openbaar vervoer en verkeer nu het treinverkeer tussen Groningen en Assen eruit ligt?



- Willen jullie weer gratis plastic zakjes of niet?



- Als een haarlok een monument is, weet je dat er een bijzonder verhaal achter schuilt.



De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Want Ebel is niet alleen wat er vandaag speelt. Minister Kamp van Economische Zaken maakte bekend het advies van Staatstoezicht op de Mijnen te volgen: de gaskraan gaat dicht. Wat zorgt daarvoor, nadat de minister zo lang aanhield dat de winning de komende 5 jaar vast moest staan op 24 miljard kuub?En het is de week van de Cito-toets. Een spannende week voor groep 8'ers, maar misschien nog wel spannender voor ouders. De Groningse psycholoog Jeffrey Wijnberg heeft een boodschap voor de kinderen. En daarmee ook... de ouders.En verder in Noord Vandaag:- Hoe gaat het met het openbaar vervoer en verkeer nu het treinverkeer tussen Groningen en Assen eruit ligt?- Willen jullie weer gratis plastic zakjes of niet?- Als een haarlok een monument is, weet je dat er een bijzonder verhaal achter schuilt.De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist

Door: RTV Noord Correctie melden