Hoe Disney een leven kan veranderen

'Ik zit niet aan vier touwtjes vast, daarom bent u misschien verrast.' Ebel danst vrolijk met twee vingers is de lucht mee op de muziek van de Disneyfilm Pinokkio. Eén van de animatiefilms die zijn leven zo veranderde.

Tien jaar geleden toen RTV Noord op bezoek was, ging het een stuk slechter met Ebel (22) uit de stad. Toen hij 18 maanden was kreeg hij last van ontstekingen. Hij gaat slecht horen en krijgt veel klachten. Later blijkt dat Ebel lijdt aan regressief autisme. Hierbij wordt een kind gezond geboren, en krijgt pas later klachten.Contact maken met Ebel gaat lastig. Tot het moment dat zijn moeder Stampertje nadoet uit Bambi, één van zijn favoriete Disneyfilms. Vanaf dat moment wordt duidelijk dat Ebel via de animatiefilms situaties kan inschatten en nadoen. Moeder Willemien merkt tot haar teleurstelling dat ze weinig bijval krijgt vanuit medische hoek.Een vergelijkbaar geval als Ebel, is Owen uit Amerika. Onlangs is een documentaire over hem uitgekomen, genaamd 'Life Animated'. Owen is ook autistisch en communiceert via Disneyfilms.Willemien vindt het moeilijk om te zien dat er bij Owen wel veel is uitgehaald en bij Ebel niet. 'Ik stond er eigenlijk alleen voor, hulpverleners geloofden me niet. Als er meer aandacht voor was geweest, hadden we veel meer uit de communicatie met Ebel kunnen halen.'Ebel werkt een paar dagen in de week in de papierwerkplaats van zijn dagbesteding. 'Ebel is verschrikkelijk handig', vertelt Piety Groeneveld van dagbesteding Ilmarinen. 'We communiceren vooral via woorden in combinatie met gebaren. Het is een harde werker en steekt graag de handen uit de mouwen, dus veel woorden zijn er niet nodig.'Zus Frances is blij dat het een stuk beter gaat met Ebel. Ze vertelt dat hij niet alleen meer via Disney communiceert, maar ook steeds meer andere zinnen begrijpt. 'Ik ben blij dat we een manier hebben gevonden om hem wel weer terug te halen naar ons.'Toch blijft Ebel altijd in het middelpunt staan in de levens van zijn familie. Broer Robbert: 'Als mijn ouders er niet meer zijn dan valt de zorg voor Ebel vanzelfsprekend op mijn zus en mij.' Hij hoopt dat ze een vorm vinden dat zijn broer zelfstandig kan leven. 'Maar dat we altijd in de buurt zijn als hij ons nodig heeft. Daarin moeten we onzelf wel limiteren waar we gaan wonen en werken.''Ik had ze ooit maar ben nu vrij, daarom ben ik zo blij'. Het nummer van Pinokkio is afgelopen en daarmee de dansvoorstelling van Ebel ook. Hij draait zich om en kijkt vragend: 'Nu Ebel interview'.