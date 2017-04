Saxofonist oefent zijn stukken tijdens een ritje over de A7

(Foto: Bewerking RTV Noord)

'Ik was droog aan het oefenen'. Zo verklaart een 49-jarige man uit Diemen zijn bijzondere rijgedrag op de A7. Daar reed hij met een saxofoon op zijn stuur richting Groningen.

Videosurveillanten zagen de man uit Diemen 'met een snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur op korte afstand achter een vrachtwagen rijden en niet bepaald in een vloeiende lijn'.



Blauwe lichten nodig

De muzikale automobilist had pas door dat hij zij aan de kant moest zetten, toen de politie de blauwe zwaailichten aandeed.



Man belooft beterschap

'Na het zien van de gemaakte beelden beloofde hij beterschap', zo meldt de politie. 'Hij speelde het stuk alleen met zijn handen en hoefde niet op de sax te blazen.'



'Veroorzaken van gevaar of hinder'

Hij kreeg een bekeuring vanwege het (kunnen) veroorzaken van gevaar of hinder.

Door: RTV Noord